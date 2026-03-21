الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تتيح للمواطن الحصول على 26 خدمة

تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا حول أداء المنظومة الالكترونية للشكاوى وخدمات المواطنين وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية.

ورصد التقرير عددا من الشكاوى وطبيعتها ونوعياتها وتقسيمها طبقا لكل منطقة جغرافية وغيرها من القراءات وتحليل الأرقام للمنظومة.

وكشف التقرير الذى يرصد مؤشرات الأداء لمنظومة الشكاوى بمنصاتها المختلفة وكذلك أدواتها فى كافة القطاعات والشركات التابعة، عن تلقى مايقرب من 3.5 مليون شكوى وطلب خلال عام 2025، عبر مختلف قنوات التواصل الرقمية المختلفة ومنها البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومركز خدمة المواطنين وقنوات التواصل الاجتماعى وخدمات الكهرباء الذكية وتطبيقى (صور مشكلتك، وفواتير الكهرباء)، ومركز تلقى الشكاوى على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين، والالتزام بمعايير الجودة فى التعامل مع الشكاوى من خلال فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة، والاستجابة للبلاغات والشكاوى بنسبة إنجاز تصل إلى 99.9% من اجمالي الشكاوى المقدمة.

وأشار التقرير إلى تباين وتنوع هذه الشكاوى ما بين فنية وأخرى تجارية ورصد التحليل الفنى أن طبيعة المنطقة والنشاط السائد ينعكس على نوعية الشكاوى، وشملت الشكاوى بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي وسرقات للكهرباء، وتنوعت الشكاوى مابين القطاعات الفنية والتجارية وشحن العدادات مسبقة الدفع، وطلبات لتوصيل الكهرباء، وتركيب عدادات، وكذلك طلبات إحلال الشبكات والمهمات وغيرها من الطلبات والشكاوى الذى تمت الاستجابة السريعة لها والتواصل المباشر مع المشتركين والاستجابة لمطالبهم بسرعة الفحص والدراسة وتقديم الحلول وإصلاح العطل او الخلل.

وشمل التقرير حساب الوقت منذ الابلاغ عن الشكوى والانتهاء منها فى اطار معايير الجودة والكفاءة.

ورصد التقرير تطور المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء والتي تتيح للمواطن حاليا الحصول على 26 خدمة مختلفة، وتلقى المنصة لحوالي 1.6 مليون طلب تركيب عداد كودى خلال عام 2025.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن الكهرباء متاحة بجودة واستدامة واستمرارية لكافة الاستخدامات على جميع الجهود، وأن المواطن من حقه الحصول على خدمات كهربائية لائقة تتناسب وحجم التطور الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة، وما توليه الدولة من اهتمام لقطاع الكهرباء كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وأكد على المتابعة المستمرة لمنظومة الشكاوى واستخدام التقنيات الحديثة لتحليل الشكاوى وتصنيفها آليا والقضاء على أسبابها الجذرية، وقياس الفترة اللازمة لحل كل شكوى و إصلاح العطل وتحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية.

كما أكد رفع كفاءة منظومة الطاقة وتحسين معدلات الاداء للشركات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيرا إلى اهمية التواصل المباشر مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء.