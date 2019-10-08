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ديني

حكم سداد الدين بعد تغيير العملة.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:33 م
حكم سداد الدين
حكم سداد الدين
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محمد شحتة
حكم سداد الدين بعد تغيير العملة وعن الميت وقبل إخراج الزكاة وقبل الحج، أسئلة كثيرة متعلقة بالدين يحتار فيها الكثير من الناس، وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية.

سداد الدين بعد تغيير العملة
حكم سداد الدين بعد تغيير العملة، وسداد الدين بالدولار الأمريكي أم يكون من الربا؟ أجابت دار الإفتاء المصرية، على السؤال بأن الأصل في ذلك ان يعيد الدين بقيمته وعملته فلو أخذ المدين من الدائن 100 جنيه عليه أن يعيدها 100 جنيه، فإن رضى الدائن أن يرد إليه الدين بعملة أخرى جاز له ذلك بأن يردها بنفس القيمة، فالعبرة أن تتساوى القيمة وليس العدد

سداد الدين أولى أم الزكاة

ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الشخص إن كان عليه دين وحل موعده مع موعد إخراج الزكاة تعين عليه أن قوم بسداد الدين الذي عليه أولا ثم يؤدي زكاة ماله إن كان في المال بقية بعد ذلك علي ان يتوافر فيما بقي من ماله الشرط والقدر الموجب لإخراج زكاة المال.

حكم المماطلة فى سداد الدين

المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام ولا يجوز شرعًا، وتعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل، وصاحب الحق له أن يطالب بحقه، والمدين ظالم لنفسه أولًا قبل أن يكون ظالم لغيره، وقال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»، مُتَّفقٌ عليه.

سداد الدين قبل الحج

إذا كانت نفقة الحج سوف تؤثر على الشخص سلبًا في سداد ما عليه من ديون، ففي هذه الحالة فإن سداد الدين أولى، وسداد الدين مُقدم على الحج والعمرة، لأن سداد الدين واجب.

أما الحج فهو واجب عند الاستطاعة، إذا امتلك المسلم من المال أو من النفقة ما يفيض عن حاجته، ففي هذه الحال يجب عليه الحج، وإذا لم يملك من المال ما يكفي نفقة الحج فائضًا عن حاجته، فلا يجب عليه الحج.

حكم سداد الدين عن الميت

التركة تقسم على الورثة بعد استيفاء ما عليها من الديون؛ وذلك لقول الله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ"، والديون تُستوفى من التركة قبل توزيعها، وإن كانت قد تم توزيعها فتُخصَم من جميع الورثة بقدر أنصبائهم الشرعية التي ورثوا بها في مُوَرِّثهم.
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