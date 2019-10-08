علاقة غرامية أدت إلى الموت.. إعدام مواطن مصري في الأردن

قضت محكمة التمييز الأردنية بالمصادقة على قرار محكمة الجنايات الكبرى بإعدام عامل مصري قتل زوج عشيقته بالاتفاق معها، وقضت بسجن الزوجة بالأشغال المؤقتة مدة 15 عاما.



وذكرت وكالة عمون الأردنية أن القضية، تعود أحداثها إلى عام 2016، تضمنت قيام المتهم وهو عامل مصري (23 عاما) بالتعرف على المتهمة (39 عاما) قبل ارتكاب الجريمة بعام واحد، وتعرف زوجها المغدور على المتهم وأصبحا صديقين مقربين.



وأشارت الوكالة إلى أنه علاقة غرامية نشأت بين المتهم والمتهمة (زوجة المجني عليه) دون علم زوجها، وأخذت تشكو له سوء معاملة زوجها لها، فعرض عليها فكرة قتله، وأخذا يفكران فى طريقة للتخلص منه من أجل أن يتزوجا ويعيشا معا في مصر.



ولفتت الوكالة إلى أن الشاب المصري طلب منها ثمن مسدس لشرائه ليتمكن من تنفيذ الجريمة فأعطته 300 دينار، فاشترى المسدس وشريحتي هاتف لكليهما حتى يتبادلا الاتصالات والتنسيق لإتمام الجريمة.



واتصل المتهم بالمغدور وطلب لقاءه، وعقب اللقاء أطلق عليه النار وأصابه في رأسه، ما أدى إلى وفاته وبعد ذلك، فتحت قوات الأمن تحقيقا في الحادثة وألقت القبض على الجاني، ليصدر بحقه مؤخرا حكم بالإعدام.