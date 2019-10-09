نشأت الديهي يطالب الجامعة العربية بالتصدي لمخطط أردوغان لاحتلال سوريا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر مع حق سوريا في وحدة أراضيها ووحدة قواتها المسلحة، وحق شعبها في استقلاله، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته على هامش القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، وهذه رسالة واضحة للمحتل التركي الذي يحاول إعادة تاريخ أجداده باحتلاله للدول المجاورة.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن مصر تعلن أنها ضد احتلال تركيا لسوريا، فمصر الدولة الكبيرة المحورية في المنطقة تعلن رفض أي احتلال لأي أرض عربية خاصة الأرض السورية، والأمن القومي العربي والأمن القومي المصري يرتبط ارتباط وثيق بأمن واستقرار سوريا.



