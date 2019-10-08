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مرأة

فستان بـ لون الزمرد.. لبلبة تتألق بإطلالة ساحرة فى مهرجان الإسكندرية السينمائي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:39 م
لبلبة
لبلبة
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آية التيجي
حضرت الفنانة لبلبة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وظهرت لبلبة بإطلالة انيقة، وساحرة لغاية، وكما هو معهود عنها دائما.

واختارت لبلبة فستان باللون الزمردي، منقوش ببعض الأكسسورات البسيطة باللون الفضي، وشفاف من منطقة الاكتاف، وهو ما ابرز من اناقتها بشكل كبير.

وقامت لبلبة بترك شعرها قصيرا بقصة الجرسون، واختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث انها ابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.

وأكملت لبلبة ارتداء الأكسسورات الناعمة واختارت عقد انيق باللون السيلفر، مع قرطين ناعمين من نفس اللون، وخاتم انيق، واختارت حقيبة يد صغيرة باللون الأبيض، وهو ما ابرز واتم من إطلالتها بشكل راقي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.
لبلبة لبلبة
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