تعليق ناري من الفنان إياد نصار ضد اعتراض إسرائيل على فيلم الممر.. فيديو

أكد الفنان إياد نصار أن ردود الفعل من الجانب الإسرائيلي على فيلم الممر، واعتراضهم على تصوير الضابط الإسرائيلي باستخدام العنف، ما هو إلا محاولة تحسين صورتهم، مشددا على أنه حتى لو التاريخ نسي؛ مجازرهم لسة عايشة في ذاكرتنا.





وأضاف الفنان إياد نصار أن الفيلم تناول أيضا مشكلات في المجتمع، مشيرا إلى أن حالة النصر لم تكن لتتم إلا بتسليط الضوء على مشكلات المجتمع وحلها وظهر هذا في مشهد السنترال والسخرية من نكسة 1967.





وأوضح الفنان إياد نصار أن مشهد القتال مع الفنان أحمد عز، ظهر تشابك بشكل حداثي حتى يعلم الجيل الجديد الصراع الذي كان في هذا الوقت.



