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رياضة

مفاجأة من تركي آل الشيخ للاعبي الهلال السعودي حال الفوز بـ أبطال آسيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:29 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق ومالك نادي بيراميدز، عن مكافأة مالية ضخمة للاعبي فريق الهلال السعودي، في حال نجحوا في حصد لقب دوري أبطال آسيا لعام 2019.

وكتب تركى آل الشيخ عبر حسابه على تويتر، موجهًا سؤاله للجماهير: "لو وصلنا للنهائي.. تودون أحضر ولا لا؟".

ثم عاد تركى آل الشيخ للتغريد مجددا: "أنا بستجيب للجماهير وبحضر إذا وصلنا للنهائي، إذا سمح لي رئيس الهلال".

وجاء الرد سريعًا من فهد بن نافل، رئيس النادي، قائلًا: "الله يحييك.. الهلال في انتظارك”، ليجيب آل الشيخ، قائلًا: "إن شاء الله نروح سوا، وناخذ الكأس، ومني مكافأة 200 ألف لكل لاعب لو جابوه".

ويحل السد القطري ضيفًا على الهلال السعودي، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، في إياب نصف نهائي البطولة القارية، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
مفاجأة من تركي آل الشيخ للاعبي الهلال السعودي حال الفوز بـ أبطال آسيا
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