بعد عدم تحقق أمنيته.. تعليق خالد الغندور على قرار إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

أكد خالد الغندور مقدم برنامج "الزمالك اليوم" أن قرار إعادة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ظالم.





وأضاف خالد الغندور خلال البرنامج المذاع عبر قناة الحدث الفضائية أن الزمالك ليس طرفًا في الأزمة التى نشبت بين الاتحاد الأفريقي واتحاد الكرة.





وأعلن الاتحاد الافريقي اليوم إعادة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فى دوري أبطال أفريقيا عقب انتهاء اجتماع لجنة المسابقات.





وأوضح خالد الغندور أن الزمالك قادر على عبور الفريق بإمكانياته الفنية وخبراته القارية في البطولات وان السيناريو الذي تعامل معه الفريق المنافس كان هدفه تحقيق مكاسب دون لعب كرة القدم.



