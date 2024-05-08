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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول رد للشاعر هاني عبد الموجود بعد اتهامه لأمير الغناء العربي بسرقة "رحماكي"

هاني شاكر
هاني شاكر

كشف الشاعر هاني عبد الموجود أنه كتب أغنية "رحماكي" للفنان هاني شاكر من عام ٢٠٠٠، وسجلها في الشهر العقاري باسمه في ٢٠٠٥، إلا أنه فوجئ أن خلال تصفحه للانترنت بالأغنية من كلمات الشاعر السعودي محمد بن عباد العامودي.


 

وأضاف في مداخلة هاتفية  ببرنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc أنه قدم كلمات الأغنية لشركة مزيكا، وفي عام ٢٠٠٥ تصادف تواجده بمارينا أثناء تصوير الفنان محمد فؤاد لفيلمه غاوي حب، وعرض عليهما الأغنية وطلب منهما في حالة قبولها التواصل معه إلا أنه لم يتلقى اي مكالمات.


وأضاف عبد الموجود أنه تواصل مع الملحن محمد ضياء ونفى علمه أو مسؤوليه، وأكد أنه طلب منه تلحين الاغنية فقط، وتابع  حاولت التواصل مع الفنان هاني شاكر إلا أنه لم يجب عليه، وأنه تواصل مع محسن جابر ومصطفى جابر  إلا أنهما لم يستجيبا له، فقرر تقديم محضر واللجوء للقضاء.

 

وتابع أنه قدم العديد من كلمات الاغاني للفنانين وشركات الإنتاج ولا احد يتواصل معه، لافتا إلي أنه قدم بلاغ سابق ضد سعد الصغير لسرقته كلمات أغنية ، وأنه كسب القضية، وبعدها تصالح مع شركة هاي كوالتي المنتجة لها.


تلقى قسم شرطة الدقي، بلاغا من أحد الشعراء، يتهم الفنان هاني شاكر وآخرين بالاستيلاء على كلمات أغنية "رحماكى" منه، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 

هاني شاكر الشاعر هاني عبد الموجود الشاعر السعودي محمد بن عباد العامودي الملحن محمد ضياء الفنان هاني شاكر

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