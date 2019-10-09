الكويت: زيادة رسوم الولادة للوافدات بنسبة 100%

اعتمد وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، قرارًا بزيادة رسوم ولادة الوافدات المُقيمات المسجلات في نظام الضمان الصحي، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من اليوم.





ونص القرار على أن يتم تحصيل من المرضى غير الكويتيين والمسجلين في نظام الضمان الصحي، رسومًا تبلغ 100 دينار للولادة الطبيعية، بنسبة زيادة بلغت 100% مقارنة بالرسوم السابقة التي كانت تبلغ 50 دينارًا، وكذلك زيادة رسوم الولادة القيصرية إلى 150 دينارًا، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.





وأشار القرار إلى أن رسوم الولادة الطبيعية أو القيصرية تشمل "الولادة وفحص السونار والفحوصات المخبرية والأدوية عدا الإقامة في المستشفى"، وذلك بخلاف ما كان معمولًا به سابقًا، حيث كانت رسوم الإقامة من ضمن الرسوم المحصلة للولادة المحددة بـ50 دينارًا.





وبحسب الصحيفة كانت مدة الإقامة وفقًا للقرار السابق 3 ليال، وكان يدفع المريض 10 دنانير عن اليوم الإضافي في الأجنحة العادية و50 دينارًا في الغرفة الخاصة.





فيما تضمن القرار الجديد زيادة رسوم الإقامة بالغرفة الخاصة إلى 100 دينار في اليوم، بنسبة زيادة بلغت أيضًا 100%.





وأكدت مصادر للصحيفة أن قرار زيادة رسوم الولادة للوافدات، صدر بعد دراسة دقيقة راعت ارتفاع تكاليف الخدمة الصحية من كوادر طبية وأجهزة، كما أخذ بعين الاعتبار الفارق الشاسع في رسوم الولادة بين القطاعين الحكومي والخاص.



