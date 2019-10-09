Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت: زيادة رسوم الولادة للوافدات بنسبة 100%

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:33 ص
الكويت ترفع رسوم
الكويت ترفع رسوم الولادة للوافدات
Advertisements
رحيم يسري
اعتمد وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، قرارًا بزيادة رسوم ولادة الوافدات المُقيمات المسجلات في نظام الضمان الصحي، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من اليوم.

ونص القرار على أن يتم تحصيل من المرضى غير الكويتيين والمسجلين في نظام الضمان الصحي، رسومًا تبلغ 100 دينار للولادة الطبيعية، بنسبة زيادة بلغت 100% مقارنة بالرسوم السابقة التي كانت تبلغ 50 دينارًا، وكذلك زيادة رسوم الولادة القيصرية إلى 150 دينارًا، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وأشار القرار إلى أن رسوم الولادة الطبيعية أو القيصرية تشمل "الولادة وفحص السونار والفحوصات المخبرية والأدوية عدا الإقامة في المستشفى"، وذلك بخلاف ما كان معمولًا به سابقًا، حيث كانت رسوم الإقامة من ضمن الرسوم المحصلة للولادة المحددة بـ50 دينارًا.

وبحسب الصحيفة كانت مدة الإقامة وفقًا للقرار السابق 3 ليال، وكان يدفع المريض 10 دنانير عن اليوم الإضافي في الأجنحة العادية و50 دينارًا في الغرفة الخاصة.

فيما تضمن القرار الجديد زيادة رسوم الإقامة بالغرفة الخاصة إلى 100 دينار في اليوم، بنسبة زيادة بلغت أيضًا 100%.

وأكدت مصادر للصحيفة أن قرار زيادة رسوم الولادة للوافدات، صدر بعد دراسة دقيقة راعت ارتفاع تكاليف الخدمة الصحية من كوادر طبية وأجهزة، كما أخذ بعين الاعتبار الفارق الشاسع في رسوم الولادة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت أن "أسعار الولادة سواء كانت طبيعية أو قيصرية مازالت بعد الزيادة أقل من نظيرتها في القطاع الخاص"، لافتة إلى أن "مراجعة الرسوم تأتي بهدف الارتقاء بمستوى وجودة الخدمة المقدمة للمريض، وهو ما تضعه الوزارة على رأس أولوياتها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعراض الولادة الحقيقية والمبكرة.. انتبهى لها

الولادة القيصرية تزيد من نسب إصابة الأطفال بهذه الاضطرابات.. التوحد أبرزها

بين القيصري والطبيعي.. ماذا يحكم اختيارات الأم في عملية الولادة

احذري.. الولادة الطبيعية تقودك إلى الموت

ترشيحاتنا

حكم من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة هل عليه سجود السهو؟.. الإفتاء تجيب

اكتشاف قلادة ذهبية من العصر البرونزي عمرها 4 آلاف عام وسعرها مفاجأة

إياد نصار يكشف عن ردة فعل الجمهور وزوجته خلال تواجده بالعرض الخاص لفيلم الممر.. فيديو

8 لاعبين من بيراميدز في مهمة رسمية جديدة.. تعرف عليهم

تعليق ناري من أشرف زكي على الشامتين فى وفاة طلعت زكريا.. فيديو

مفاجأة جينيراسيون.. كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في قرعة دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

وفاة طلعت زكريا.. تفاصيل المرض المفاجئ.. وفنانون ماتوا بنفس السبب

سأنسحب من الدوري.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

أعداء مصر.. فرحة عارمة تسيطر على محمد ناصر ومعتز مطر.. اعرف السبب.. فيديو

الجنايني حسم الأمر.. مصير الزمالك حال تنفيذ تهديد مرتضى منصور بالانسحاب من الدوري

لن يلمس الكرة إلا بعد الاعتذار .. الأهلي يرفض مطالب حسين السيد

قرار نارى من مرتضى منصور.. تفاصيل قرار كاف حول إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

أول رد رسمي من جينيراسيون السنغالي على إعادة مباراته مع الزمالك

أول تعليق من مرتضى منصور على إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

جلسة كشف الحساب داخل البرلمان.. معايير جديدة للاستبعاد من التموين.. وتعهد بزيادة الأجور والمعاشات

مجاملة فجة .. مرتضى منصور يتحدى كاف ويفرض شروطا جديدة لمواجهة جينيراسيون

مصير قرعة دور المجموعات بعد قرار إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال

السودان يفرض غرامات على المصريين المتواجدين بالبلاد.. اعرف قيمتها والسبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر أحمر.. إطلالة نبيلة عبيد في مهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. أول إطلالة لجاستن بيبر وهايلي بالدوين في حفل زفافهم

تعرف على جوائز مهرجان مالمو للسينما العربية ..صور