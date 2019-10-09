بعد هجوم رئيس الزمالك عليه: نبيل الحلفاوي يعلن انتهاء الأزمة بالاعتذار له .. شاهد

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أزمته الأخيرة مع الزمالك بعد أن شنّ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما حادا عليه خلال إحدى المداخلات التليفزيونية.





وغرد نبيل الحلفاوي معلنا انتهاء المشكلة قائلاً: "‏المشكلة انتهت تماما الليلة الماضية بعد اعتذار في نفس البرنامج".





لم تستغرق أكثر من يوم واحد غمرني فيه وحتى الآن فيض محبة ومشاعر صادقة من إخوة أعزاء في أسرتي الفنية بما فيها النقابة. وأيضا من الأصدقاء الأعزاء على السوشيال ميديا.. جزيل الشكر والامتنان لكم جميعا ".





واضاف :" ‏وبالمناسبة.. من يتابعني يعرف تماما مدى احترامي لنادي الزمالك العريق ودعوتي لتشجيعه خارج المسابقة المحلية. ودعوتي لأن تكون التراشقات والمداعبات الساخرة بيننا وبين رفيق العمر تحت سقف من المحبة كما تعودت مع أصدقائي الزمالكاوية. وهذه عينة كتبتها من عام مضى.".





وشارك تغريدة له منذ عام تتضمن" ‏كنا في زمن مضى نستمتع بالتراشق بين الأهلاوية والزملكاوية مهما كانت حدته أو درجة السخرية فيه. كان في معظمه بين أقارب أو أصدقاء أو زملاء دراسة أو عمل. كان لنا إذن سقف من المحبة.. سقف القرابة أو الصداقة أو الزمالة. وجاء عصر السوشيال ميديا فأتاح التراشق بين غرباء بلا سقف يقيهم الكراهية ".



