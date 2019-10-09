السبب الحقيقي.. خالد الغندور: نرغب في تأجيل مباراة الزمالك والأهلي

كشف خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، عن الأسباب الحقيقية وراء طلب نادي الزمالك بتأجيل مباراته أمام النادي الأهلي وذلك بعد قرار اعادة مباراتهم أمام نادي جينيراسيون فوت.





وقال خالد الغندور في تصريحات تليفزيونية إن نادي الزمالك لا يخاف مواجهة الأهلي بالوقت الحالي، ولكن هذا سيكون في إطار الاستعداد لمواجهة جينيراسيون فوت.





وأضاف خالد الغندور: "أنا خايف من تعرض أي لاعب للإصابة في مباراة القمة قبل مواجهة جينيراسيون فوت، خاصة أن هذه المواجهة مباراة كرامة للزمالك".



