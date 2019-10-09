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رياضة

السبب الحقيقي.. خالد الغندور: نرغب في تأجيل مباراة الزمالك والأهلي

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:48 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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نور عادل
كشف خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، عن الأسباب الحقيقية وراء طلب نادي الزمالك بتأجيل مباراته أمام النادي الأهلي وذلك بعد قرار اعادة مباراتهم أمام نادي جينيراسيون فوت.

وقال خالد الغندور في تصريحات تليفزيونية إن نادي الزمالك لا يخاف مواجهة الأهلي بالوقت الحالي، ولكن هذا سيكون في إطار الاستعداد لمواجهة جينيراسيون فوت.

وأضاف خالد الغندور: "أنا خايف من تعرض أي لاعب للإصابة في مباراة القمة قبل مواجهة جينيراسيون فوت، خاصة أن هذه المواجهة مباراة كرامة للزمالك".

وأشار نجم الزمالك السابق إلى ان طلب التأجيل خوفا من حدوث اي شئ يؤثر على تأهل الزمالك الي دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
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