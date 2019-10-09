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منوعات

شجاعة ومذهلة.. كيم كارداشيان توجه رسالة لـ الناشطة البيئية جريتا تونبري

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:41 ص
صدى البلد
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رويترز
مدحت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان الناشطة السويدية المناصرة لقضايا المناخ جريتا تونبري، ووصفتها بأنها "شجاعة ومذهلة" وقالت إنها تشاطرها مخاوفها بشأن تغير المناخ.

وقالت كيم كارداشيان (38 سنة) إنها ترغب في تناول العشاء مع تونبري التي قالت لزعماء العالم في افتتاح مؤتمر بالأمم المتحدة الشهر الماضي إنهم سرقوا طفولتها "بكلمات جوفاء".

وأضافت كيم كارداشيان، الثلاثاء، خلال زيارة إلى أرمينيا أن تونبري "فتاة مذهلة جسورة بها من الشجاعة ما يجعلها تقف أمام هؤلاء الكبار الذين يمكن أن يبثوا الرعب في النفوس. نحتاج أن نكون بمثل هذا الانفتاح والصدق".

وأوضح كيم كارداشيان- التي كانت تحضر المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات في يريفان عاصمة أرمينيا-: "تغير المناخ مشكلة خطيرة".

وأبدت كيم كارداشيان أيضا رغبتها في التحدث مع والدي تونبري وفي أن تشاركها أفكارها باعتبارها من المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأردفت كيم كارداشيان: "التحدث على منصة كبيرة يستجلب الكثير من الآراء والشخصيات المختلفة، فكيف يتعاملان (الأبوان) مع الأمر".

وينحدر أسلاف كيم كارداشيان من أرمينيا. وتضمنت زيارتها أيضا تعميد 3 من أطفالها الأربعة يوم الاثنين في كاتدرائية إتشميادزن الرئيسية.

وكانت ابنة كيم كارداشيان الكبرى "نورث" قد عُمدت عام 2015 في الكنيسة الأرمنية في القدس.
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