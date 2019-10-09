ثقافة الإسماعيلية تنظم احتفالية ذكرى تحرير القنطرة شرق

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليتها بثقافة الإسماعيلية، ففي إطار الاحتفال بذكرى تحرير القنطرة شرق، نظم بيت ثقافة القتطرة شرق احتفالية تضمنت عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية، وعرض فنى لفرقة كورال أطفال، بجانب إقامة أمسية شعرية، وتوزيع جوائز على أسر الشهداء والمحاربين القدامى.



وبحسب بيان، الأربعاء، أعد بيت ثقافة طفل القنطرة شرق حوار ثقافى بعنوان "تاريخ مدينة القنطرة شرق "ادار الحوار مسئول الثقافة العامة بالموقع وتحدث المحاضر حول تاريخ مدينة القنطرة شرق وكفاح شعبها حتى يوم تحريرها بتاريخ 8 أكتوبر، وعقد قصر الثقافة محاضرة بعنوان "أكتوبر فى عيون شبابنا "حاضرها فتحى نجم بمدرسة النصر الإعدادية وتحدث عن اسباب الحرب واحداثها ونتائجها، كما يراها الشباب.



وأقام بيت ثقافة الضبعية ومكتبة الخشاينة مسابقة فى القراءة الحرة للأطفال، ونظم نادى التكنولوجيا بقصر الثقافة محاضرة بعنوان شرح cortana وخصائصها، كما أقام القصر فعاليات ورشة الطبيعية الصامتة تدريب الفنان محمد جلال.



جدير بالذكر ان الورشة ستستمر حتى 10 أكتوبر الجارى، ونظمت مكتبة السبع آبار ورشة رسم عن انتصارات أكتوبر.