مسنة تناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في ترميم سقف غرفتها

ناشدت الحاجة سميرة أمين، البالغة من العمر65 عاما، والمقيمة ببولاق الدكرور، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على تحمل تكاليف الغرفة التى تسكن فيها، وكادت أن تسقط عليها، بالإضافة إلى عدم استطاعتها تحمل مصاريف علاجها.



وتقول فى رسالتها: لدى بنت تحتاج للجهاز لأنها على وشك الزواج، والحياة أصبحت صعبة بسبب غلاء كل شيء والمصاريف زادت علينا، فضلا عن سقوط سقف البيت الذى يحمينا من برد الشتاء وزوجى مريض بالقلب وغير قادر على الحركة، ولا يوجد لنا دخل ننفق منه وهو ما تسبب في تراكم الديون علينا وإيجار الغرفة التى نعيش فيها .



واختتمت كلامها: كل ما أتمناه مساعدة مادية من فاعل خير لترميم سقف البيت حماية لنا من تقلبات الشتاء فضلا عن تسديد الديون .



للتواصل مع الحالة : ٠١١١٤٧٠٥٧٦٥



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

