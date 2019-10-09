جدة الطفلة جنة تواجه قضية جديدة واتهامات بتعذيب أماني

تنظر محكمة جنح شربين يوم السبت القادم اولى جلسات القضية رقم ١٥٠٩٨ لسنة ٢٠١٩ جنح شربين والتى وجه الاتهام فيها الى صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف الزغبى ٤٠ عاما بتعذيب حفيدتها أمانى محمد سمير حافظ ذات ال ٦ اعوام شقيقة الطفلة جنة حيث تعد ثانى القضايا التى تنظر والمتهمه فيها بالتعذيب حيث وجه لها الاتهام الاول فى قضية قتل وتعذيب حفيدتها الاخرى جنة ذات ال ٥ سنوات .



وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة الى مركز شرطة شربين من مستشفى شربين بوصول الطفلة ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولى.



بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها وتدعى " صفاء.ع. ع"٤٢ عاما، بالقيام بذلك والتعدى على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة "أعضاءها التناسلية" فيا تبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات وانتقلا إلى حضانة الجدة للام بحكم قضائي لصالحها العام الماضي.



بتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة، كما تبين من التقرير الطبي المبدئى للطفلة فور وصولها للمستشفى أنها تعانى من جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة وتبين أيضا إصابتها بغرغرينا في القدم، إثر كسر في الساق وتركها طوال 10 أيام دون علاج مما أدى إلى ضرورة بتر القدم وتم إجراء العملية ووضعها بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة..