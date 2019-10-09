روحاني: إزالة قلق تركيا على أمن حدودها الجنوبية يجب أن يتم بطريقة صحيحة

وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، رسالة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، دعاه خلال إلى التأني وعدم شن معركة على الأكراد السوريين في شمال بلادهم، وفق ما أفادت به شبكة آر تي الروسية.



قال روحاني خلال اجتماع لحكومته: إن قلق تركيا على أمن حدودها الجنوبية مشروع، لكن إزالة هذا القلق ينبغي أن يتم بطرق صحيحة.



وشدد روحاني على أن ضمان أمن الحدود الشمالية السورية والجنوبية التركية، يتم عبر انتشار قوات الجيش السوري، داعيا الأكراد السوريين إلى المشاركة والتواجد إلى جانب الجيش والحكومة السورية، مشددا على ضرورة انسحاب الجيش الأمريكي من هناك.



وقال روحاني: "ندعو أصدقاءنا في تركيا إلى التدقيق في قراراتهم بشأن سوريا وإعادة النظر في عملياتهم العسكرية"، معتبرا أن "الطريق الذي اختارته تركيا والاتفاقات السرية مع دولة أخرى لن تكون لصالح المنطقة".



وأعرب روحاني عن اعتقاده بأن الطريق الذي اختارته تركيا لن يكون مفيدا لها ولسوريا ولكل المنطقة، مشددا على ضرورة إعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.



من جهة أخرى، دعا المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، تركيا إلى ضبط النفس بشأن قرارها بالعملية العسكرية على الحدود السورية، مرحبا بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا.



وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن منطقة إدلب تحولت إلى قاعدة لتنظيم "داعش"، وهي أولوية بالنسبة لإيران وينبغي حلها.





