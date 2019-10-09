Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميسي: توقعت انتقال نيمار إلى ريال مدريد

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:27 م
نيمار - ميسي
نيمار - ميسي
Advertisements
إسراء أشرف
تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن زميله السابق في البارسا، البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ميسي في حوار أجراه مع "راديو كتالونيا": "توقعت في الميركاتو الصيفي، انتقال نيمار إلى صفوف ريال مدريد، وأنا لا أستبعد أي شيء في عالم كرة القدم".

وتابع: نيمار واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وقدومه سيجعل كل شيء مختلف، رغم أن الناس لا يفكرون إلا في طريقة خروجه، لذلك لا يريده عودته مجددا للبارسا".

وواصل: "البعض يقول أن ميسي يريد عودة نيمار، ولكن هذا الشيء لم يحدث ولم أعرف شيء عن تفاصيل هذه العملية إلا ما تحدث به مع نيمار فقط".

وأضاف ليونيل ميسي قائلًا: "أعتقد أن نيمار نادمًا على خروجه من برشلونة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقارير صحفية: ريال مدريد يستعد لصفع برشلونة وخطف نيمار بمعاونة باريس سان جيرمان

ميسى يتدخل لمنع نيمار من الانتقال إلى ريال مدريد

زين الدين زيدان يكشف حقيقة ضم نيمار ورحيل بيل

نيمار وسانشيز وبوجبا.. ساعات الحسم في الميركاتو الأوروبي

ميسى يحسم الجدل ويكشف موقفه النهائي من الرحيل عن برشلونة

ترشيحاتنا

20 صورة لـ أسماء أبو اليزيد.. بعد نجاح فيلم الممر وتصدره تريند جوجل

وفاة أقدم بناء كرشيف في سيوة.. مظاهرة حب ووفاء: "خسارة كبيرة"

نجم الأهلي.. البدري يجهز بديل محمد صلاح مع منتخب مصر

صور جديدة من جنازة طلعت زكريا من مسجد العمري بالأسكندرية

كلب يطلق النار على سيدة داخل سيارة ويصيبها في ساقها.. شاهد ما حدث

لن تصدق.. نوع رخيص من الخضار يحسن إنتاج الحيوانات المنوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها

سارقة تختبئ داخل سقف متجر 6 ساعات خوفا من الشرطة.. وصدمة بالنهاية

جدعنة السوهاجية.. الأهالي يتبرعون بوحدة غسيل كلى لمستشفى حكومي.. صور