ميسي: توقعت انتقال نيمار إلى ريال مدريد

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن زميله السابق في البارسا، البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



وقال ميسي في حوار أجراه مع "راديو كتالونيا": "توقعت في الميركاتو الصيفي، انتقال نيمار إلى صفوف ريال مدريد، وأنا لا أستبعد أي شيء في عالم كرة القدم".



وتابع: نيمار واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وقدومه سيجعل كل شيء مختلف، رغم أن الناس لا يفكرون إلا في طريقة خروجه، لذلك لا يريده عودته مجددا للبارسا".



وواصل: "البعض يقول أن ميسي يريد عودة نيمار، ولكن هذا الشيء لم يحدث ولم أعرف شيء عن تفاصيل هذه العملية إلا ما تحدث به مع نيمار فقط".



وأضاف ليونيل ميسي قائلًا: "أعتقد أن نيمار نادمًا على خروجه من برشلونة".