شاهد .. معاناة المواطنين فى المكاتب الحكومية

يرصد موقع صدى البلد الإخباري، معاناة أحد أصحاب مكاتب الخدمات الحكومية، ورفض مساعدتهم من بعض الجهات الحكومية.



في البداية يقول مصطفى كامل محمود: "صاحب أحد مكاتب الخدمات الحكومية بأن مكاتب الخدمات الحكومية تكون وسيطا مساعدا بين المواطنين والجهات الحكومية وتوفر جهدا كبيرا على المواطن بدلًا من تعطيله أكثر من مرة ، موضحا أن هذه النوعية من المكاتب توفر فرص عمل لكثير من الشباب، كما أنها تساعد كبار السن والمعاقين على توفير الوقت والمجهود لتخليص أوراقهم الحكومية.



وأضاف كامل محمود أنهم يواجهون بعض المشاكل منها أنهم يعملون بقرار وزارى ليس بالقانون وهذا يضعف وجودهم بشكل قوى خاصة أن عدد المكاتب الحكومية كبير ومعرضين لمنعهم من العمل إذا تغيرت بعض الضوابط الوزارية.



وتابع مصطفي كامل محمود ان بيتم رفض التعامل من بعض الجهات الحكومية مع مكاتب الخدمات الحكومية بسبب عدم اعترافهم بهذه النوعيه من المكاتب، موضحا أن سبب رفض بعض الجهات الحكوميه التعامل معهم وأن أصبح التعامل في الجهات الحكومية مقتصر فقط على السجل المدنى والجوازات .



وأشار كامل محمود، إلى أن الخدمات التى تقدمها مكاتب الخدمات الحكومية هى استخراج شهاده ميلاد، جوازات سفر، بطاقة رقم قومى ،قسيمة زواج ،قسيمة طلاق، القيد العائلى.



وطالب مصطفي كامل محمود مجلس النواب بتشريع قانون لعمل هذه المكاتب والعمل بالقانون وليس بالقرارات الوزارية ومطالبة كل الجهات الحكومية بالتعامل معهم.