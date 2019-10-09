كاف: الزمالك والمصري مهددان بالهبوط محليا والإقصاء إفريقيا.. تفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن العقوبات التي تهدد نادي الزمالك والمصري البورسعيدي بسبب مديونية اللاعبين الذين تقدموا بشكاوى ضد الناديين.



كان مسئولى الكاف فرضوا عقوبة الغرامة المالية بتغريم اتحاد الكرة 5 آلاف دولار بعدما وردت إليهم شكاوى من قبل بعض لاعبى نادي الزمالك والمصري السابقين يأتي أبرزهم عبدالله سيسيه بوجود مستحقات مالية لم يحصلوا عليها إبان تواجدهم فى صفوف القلعة البيضاء والنادي البورسعيدى.



قال المصدر ذاته إن تغريم الكاف للجبلاية 5 آلاف دولار يعتبر بمثابة عقوبة تدريجية لكونها من شروط رخصة الاحتراف للأندية ويتم تفعيلها في حالة عدم تنفيذ تلك الشروط.



تابع: اتحاد الكرة المصري لم يرسل تقريرا بإنتهاء مستحقات لاعبي نادي الزمالك والمصري باعتبارهم من الأندية المحترفة لذا تم فرض غرامة مالية مشيرا إلى أن العقوبة القادمة سوف تكون تدريجية فى حالة عدم الوفاء بالمستحقات المالية وشروط رخصة الاحتراف من جانب تلك الأندية.



أضاف: العقوبة التدريجية تصل إلى الاستبعاد عام أو عامين من بطولات الكاف وفقا لتغليظ العقوبة لمخالفة شروط الأندية المحترفة وذلك من النسخة القادمة لافتا إلى أن هناك لجنة تشكل باستمرار لفرض أى عقوبات ضد الأندية المحترفة التي تخالف الشروط بشكل دوري.



أشار إلى أن عقوبات الكاف ضد الأندية المخالفة لشروط رخصة الاحتراف قد تصل إلى هبوط الأندية المخالفة من دوري المحترفين المحلي إلى الهواة على غرار ما حدث فى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لحين توفيق أوضاعها الأندية مشددا على أنه يتعين على تلك الأندية سداد المديونية.