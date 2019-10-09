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أخبار العالم

مع بداية اجتياح شمال سوريا.. ضربة جديدة تهز الاقتصاد التركي

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:42 م
انهيار الاقتصاد التركي
انهيار الاقتصاد التركي
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رويترز
تعرضت السندات الدولارية السيادية لتركيا لضغوط اليوم بعد أن بدأ الجيش التركي عملية عبر الحدود داخل سوريا ضد المقاتلين الأكراد.

وتعرضت الإصدارات طويلة الأجل لتراجع شديد، لينخفض السند حوالى2045 0.7 سنت ويصل إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، حسبما أظهرته بيانات تريدويب.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء العملية العسكرية التركية في سوريا، لاستهداف القوات الكردية المتواجدة هناك.
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