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رياضة

وديا.. المصري يلاقي وادي دجلة الجمعة بالإسماعيلية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:51 م
. المصري يلاقي وادي
. المصري يلاقي وادي دجلة الجمعة بالإسماعيلية
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محمد الغزاوى
أتم الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الاتفاق مع نظيره بنادي وادي دجلة على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بعد غدٍ الجمعة على ملعب أحد فنادق مدينة الإسماعيلية.

تأتي تلك المباراة في إطار استعدادات الفريقين لمباراتيهما بالجولة الرابعة من الدوري والتي يلتقي خلالها المصري بنظيره فريق مصر المقاصة في المباراة المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء يوم الخميس الموافق السابع عشر من أكتوبر الجاري، فيما يلاقي فريق وادي دجلة مضيفه فريق الاتحاد السكندري في الخامسة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من أكتوبر الجاري أيضًا.

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