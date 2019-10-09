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أخبار البلد

داعية لاجتماع طارئ للجامعة العربية.. مصر: العدوان التركي على سوريا يتنافى مع القانون الدولي

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:20 م
العدوان التركي على
العدوان التركي على الاراضي السورية
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محمد وديع
أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٩ أكتوبر الجاري، بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية.

وأضاف البيان أن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخًا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

وأكد البيان على مسئولية المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

وحذر البيان من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254. 

في هذا الصدد، فقد دعت مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تلك التطورات وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.

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