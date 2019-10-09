جمهوري أبو قلب جامد.. محمد رمضان يكشف تفاصيل أحدث أغانية رايحين نسهر

نشر الفنان محمد رمضان فيديو وهو يصور عدداً من جمهوره من داخل سيارته علي حسابه الشخصي عبر "انستجرام" في خاصية "استوري" وعلق علي الفيديو قائلاً: "جمهوري أبو قلب جامد ربنا يحفظهم".





وأعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" تحضيره لأغنية جديدة بعنوان "رايحين نسهر".





ونشر محمد رمضان مقطع فيديو من الأغنية وهو برفقة شقيقه داخل سيارته وعلق قائلاً: "رايحين نسهر.. قريبا".





يذكر أن كليب "انساي" الذى جمع بين الفنان محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، حقق نجاحًا كاسحًا، حيث بلغ إجمالي مشاهداته 162 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، 17 يوليو 2019.



