قرعة الكونفدرالية .. بيراميدز يواجه يانج أفريكانز في دور الـ 32 مكرر

أسفرت قرعة دور الـ 32 مكرر لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية الأفريقية"، عن مواجهة نادي بيراميدز لـ فريق يانج أفريكانز التنزاني.



ويواجه فريق هوريا كوناكري الغيني نادي بانداري الكيني.



ويسحب الثنائى أحمد حسن نجم النادي الأهلي والزمالك السابق ومحمد شوقي نجم المنتخب الوطني السابق والمدرب المساعد للمنتخب الأوليمبي قرعة كأس الكونفيدرالية فى أحد فنادق السادس من أكتوبر الجارية فعالياتها الان.