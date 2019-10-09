Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرعة الكونفدرالية .. بيراميدز يواجه يانج أفريكانز في دور الـ 32 مكرر

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:20 م
سحب قرعة الكونفدرالية
سحب قرعة الكونفدرالية الأفريقية
Advertisements
عمرو ابوبكر
أسفرت قرعة دور الـ 32 مكرر لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية الأفريقية"، عن مواجهة نادي بيراميدز لـ فريق يانج أفريكانز التنزاني.

ويواجه فريق هوريا كوناكري الغيني نادي بانداري الكيني.

ويسحب الثنائى أحمد حسن نجم النادي الأهلي والزمالك السابق ومحمد شوقي نجم المنتخب الوطني السابق والمدرب المساعد للمنتخب الأوليمبي قرعة كأس الكونفيدرالية فى أحد فنادق السادس من أكتوبر الجارية فعالياتها الان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سبت ناري.. مواعيد مباريات اليوم 24 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

نجم الاهلى السابق يحرز الهدف الأول لشباب بلوزداد في شباك بيراميدز

تعرف على منافسي بيراميدز والمصري المحتملين في الكونفدرالية .. جينيراسيون في الصورة

مدرب المنتخب الأوليمبي يسحب قرعة كأس الكونفيدرالية

أول صور من مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

قرار عاجل من الـ كاف بخصوص نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

مدة محددة لنقل ملكية السيارات.. دفاع البرلمان تقر تعديلات قانون المرور الجديد

يلتقط صورا.. القبض على موظف يقف عاريا بشرفة شقته بالشيخ زايد

خيانة وطن.. مصادر تكشف: الجيش التركي دخل سوريا بمساعدة هذه القوات

كاف: الإقصاء عامين من الكونفدرالية يهدد جينيراسيون فوت فى هذه الحالة

بعد انهيارها في جنازة طلعت زكريا.. هنا الزاهد توجه رسالة للفنان الراحل

سارقة تختبئ داخل سقف متجر 6 ساعات خوفا من الشرطة.. وصدمة بالنهاية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 درجة تخطف قلوب النساء.. موضة ألوان خريف و شتاء 2019.. صور

أول صور من مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

أضرار لا تتوقعيها.. 8 كوارث يسببها التدخين بجسم المرأة