نشأت الديهي: أردوغان يعيد كتابة شهادة ميلاد داعش اليوم

عرض الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، صور لـ 10 آلاف داعشي محتجزين داخل السجون في شمال سوريا.



وقال "الديهي"، إن "ترامب" أوصي "أردوغان" بحماية الدواعش المتواجدين في السجون السورية، وعدم التفريط فيهم.



وأشار "الديهي، إلى أن هؤلاء الدواعش سيتم الإفراج عنهم اليوم بمعرفة "أردوغان"، بعد تخلصه من الأكراد حراس السجون المتواجد بها هؤلاء الدواعش، لإخراجهم ليبتز بهم العالم، محذرًا العالم أجمع والأمم المتحدة ومجلس الأمن من عواقب ما تقوم به تركيا.



وأوضح أن أردوغان اليوم يعيد كتابة شهادة ميلاد جديدة للدواعش الموجودين في السجون السورية، وتعهد لترامب بحماية هؤلاء الدواعش، وعدم توجههم لأوروبا.

