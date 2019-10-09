أول تعليق من أحمد حسن على قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا

قال أحمد حسن قائد المنتخب الوطني ونجم النادي الأهلي السابق، أن النادي الأهلي يقع في مجموعة مناسبة للغاية ، مشيرا إلى وقوع كافة الفرق المصرية في مجموعات ملائمة.



وأضاف أحمد حسن خلال لقائه بفضائية "تايم اسبورت"، أنه يجب على الفرق المصرية المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية عدم النظر إلى المجموعة المتواجد بها معلقا: "من أراد النجاح والوصول يعمل على تخطي الصعاب".





وتابع أحمد حسن:" الفريق الذي يسعى إلى البطولة الأفريقية يجب عليه أن يتخطى كل الصعوبات والأزمات"، معربا عن تمنياته بنجاح الفرق المصرية المشاركة في الكونفدرالية الأفريقية.

