كواليس تراجع محمد ايهاب بطل رفع الاثقال عن الاعتزال.. فيديو

أعلن محمد إيهاب نجم المنتخب الوطنى لرفع الأثقال تراجعه عن قرار اعتزاله اللعبة بعد جلسته اليوم مع وزير الشباب والرياضة بالوزارة.



وفي جلسة مطولة بين ايهاب ووزير الرياضة، تحدد خلالها أن الوزير قرر مساندة اللاعب والسعي لحل أزمة الأثقال لمشاركة ايهاب في الأولمبياد.



وأسفرت جلسة وزير الشباب والرياضة عن تراجع محمد ايهاب عن الإعتزال واستكمال مشواره مع رياضته المفضلة التي طالما حقق إنجازات عظيمة لمصرنا الحبيبة.



ويعد محمد إيهاب أحد أساطير الرياضة المصرية، حيث حصد العديد من الميداليات في مختلف البطولات، فقد توج بـ11 ميدالية في بطولة العالم للكبار، منها 4 ذهبية و5 برونزية، و2 فضية، بالإضافة إلي ميدالية برونزية أولمبية، و 4 ميداليات في بطولة العالم للناشئين ( 1 فضية و 3 برونزية)، و 12 ميدالية ذهبية إفريقية، و ميداليتين ذهبيتين بدورة ألعاب البحر المتوسط.



وكان قد أعلن محمد ايهاب اعتزاله مشيرا الى عدوله عن الاعتزال في حالة إيجاد مخرج للأزمة التي لا ذنب له فيها خاصة وانه بذل جهدا كبيرا لمدة سنوات لتحقيق إنجازات عديدة.

