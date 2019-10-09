لتلبية المطالب الجماهيرية..سكرتير عام محافظة أسوان يستمع لشكاوى المواطنين

يعد توفير حياة كريمة للمواطن الأسواني فى مختلف أنحاء المدن والمراكز، وتلبية المطالب الجماهيرية والوقوف على كافة الشكاوى من أرض الواقع من خلال المرور الميدانى، من مهام الجهات التنفيذية في محافظة أسوان .



ورصدت عدسة " صدى البلد " قيام اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بجولة تفقدية مفاجئة داخل مدينة إدفو شملت تفقد معدلات ونسب التنفيذ الجارية لإنشاء مبنى مجمع الأحياء الجديد ، بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد لمبنى استراحة مجلس المدينة ، فضلًا عن المرور الميدانى على أعمال التطوير والتجميل الجارية بوسط المدينة .



حيث يأتى ذلك إستمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان للمسئولين التنفيذيين بضرورة النزول والمرور الميدانى اليومى لتطبيق منظومة المتابعة المستمرة على جميع القطاعات الخدمية وتحقيق التواصل والالتحام المباشر بالمواطنين للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم وإيجاد الحلول السريعة لتلبيتها على الوجه الأكمل.



وعقب إستماع السكرتير العام لمطالب وشكوى بعض أهالى ومواطنى إدفو أعطى اللواء حازم عزت مهلة 48 ساعة لرئيس حى وسط إدفو لسرعة القيام بأعمال النظافة العامة ورفع الكفاءة لدورات المياه العمومية بوسط المدينة لتؤدي دورها فى خدمة المواطنين والأهالى بالشكل المطلوب وبما يتناسب مع الوجه الحضاري للمدينة السياحية.



كما وجه اللواء حازم عزت رئيس المدينة بضرورة القيام بالمعاينة الميدانية لموقع الجبانة العمومية لبحث شكوى الأهالي وتضررهم من التعديات على مساحة وحرم الجبانة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية الشكوى بالشكل المطلوب ، علاوة على إعداد تقرير كامل عن الإحتياجات المطلوبة والأعمال المتبقية لاستكمال إنشاء مبنى مجمع الأحياء وتكلفتها المالية وذلك تمهيدًا لدراسة إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية الحالية وضمان الإنتهاء من تنفيذ المبنى وافتتاحه فى أقرب وقت ليساهم فى تطوير وتحسين الخدمات الإدارية والجماهيرية المقدمة .



ومن جانبه أكد العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة إدفو بأن مبنى مجمع الأحياء الجديد يتكون من 6 طوابق وسوف يتضمن المكاتب الإدارية والأقسام والإدارات المختلفة لأحياء جنوب ووسط وشمال المدينة ، علاوة على قاعة كبرى للمؤتمرات ، كما أن أعمال التطوير والتجميل الجارية تشمل رفع الكفاءة للنافورة بوسط ميدان المعبد حيث تم توصيل المياه لها، بجانب تزويدها بمنظومة إضاءة ليلية ، كما تم إحاطتها بسور حديدى للحماية ومنع دخول الأطفال .



لافتًا بأن أعمال التطوير تشمل أيضًا دهان البلدورات وتهذيب الأشجار وتنفيذ أعمال النظافة العامة للشوارع الميادين الرئيسية والجانبية بشكل يومى لإبراز الوجه الجمالى والحضارى للمدينة السياحية أمام المواطنين والسائحين الزائرين لها على الوجه الأكمل .

