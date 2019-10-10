حظك اليوم الخميس 10 - 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الخميس 10-10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الخميس 10 -10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الان نتابع كيف سيكون حظك اليوم 10 أكتوبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



حظك اليوم الخميس 10 - 10 - 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم تميل للعزلة، لكن لا ترفض التعاون مع الغير.

مهنيا وصحيا: قد تشعر اليوم بانخفاض طاقتك ومن المهم أن ترتب أولوياتك ولا تبعثر جهودك.



حظك اليوم الخميس10- 10 - 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يضع اليوم أمامك مشاريع أو أعمال محددة تستطيع إنجازها ببساطة.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والتشوش.. قد تساعدك اليوم نصائح المخلصين في إصلاح أمور والوصول لهدفك.





حظك اليوم الخميس10 - 10 - 2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر معاكس وعليك اليوم أن تفكر بإيجابية كي تتمكن من التغلب على الأزمات.

اجتماعيا وعاطفيا: يجب أن تكون متحفظا ولا تظهر تحديا أمام أي معارضة واصبر ليومين.





حظك اليوم الخميس10- 10 - 2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمدك بالحدس والبصيرة وتعرف كيف تقتع الآخرين بآرائك.

ماليا وعاطفيا: اليوم تعرف كيف تتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصاحك.



حظك اليوم الخميس10 - 10 - 2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. المريخ في وضع داعم وقد يساعدك ذلك على إصلاح علاقتك بمن تحب والمتع المتاحة .

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تحافظ على استقرارك المادي وقد تزداد مدخراتك وتخطط جيدا لتنمية أعمالك.



حظك اليوم الخميس 10 - 10 - 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك اليوم مشاعر غليان وتمرّد على الطرف الآخر وعليك أن تقاوم ذلك.

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك قد يجعلك تفقد صبرك سريعا مع من حولك، حاول أن تهدأ قليلا.



حظك اليوم الخميس 10- 10 - 2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا: القمر في منزلك السادس يجعلك اليوم تركّز في كل نشاط تقوم به وتحرز تقدما سريعا وتنجح في أن تجمع من حولك حول هدف واحد.

عاطفيا واجتماعيا: تؤثر في الآخرين وتنجح اليوم في أن تحقق ذاتك من خلال نشاط ممتع ولا شيء يفقدك حماسك.



حظك اليوم الخميس 10- 10 - 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: اليوم تزدهر حياتك الاجتماعية والعملية ويطلب الجميع تواجدك.

عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعل قلبك يخفق ويمتلئ بالود والمشاعر الدافئة.



حظك اليوم الخميس 10- 10 - 2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تخفف من تلقائيتك وجرأتك وأن تقاوم محاولات إرباكك.

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق مما يتسبب في نزاع أو خلاف وعليك اليوم أن تهدأ وتعيد الألفة لعلاقاتك





حظك اليوم الخميس 10- 10 - 2019 برج الجدي على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك نحو أن تفتح قلبك وتشارك بآراء ومشاعر إيجابية.

مهنيا وعائليا: اليوم تستطيع أن تدير حوارات ناجحة وتحرك الأمور في اتجاه صحيح.



حظك اليوم الخميس10- 10 - 2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في منزل المال والوضع الفلكي يدفعك اليوم لمتابعة مسائل مهنية أو مادية فقط عليك أن تضاعف تركيزك واعتن بحساباتك.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. الشمس والمريخ في منزل الحظ يساعدانك أن تخلق أجواءً نشيطة ويجمعك ذلك بمن يشبهونك.



حظك اليوم الخميس 10- 10 - 2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا: القمر في برجك يجعلك اليوم فاتنا، فقط احذر المغامرات الجريئة.

مهنيا واجتماعيا: الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك ملهما وتلمع بأفكار مبتكرة وجذابة.