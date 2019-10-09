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منوعات

أخبار التكنولوجيا.. أغرب هاتف ذكي في العالم.. وNOKIA تبدأ تزويد هواتفها في مصر بـ نظام أندرويد 10 الجديد

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:48 م
صدى البلد
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كريم جمال

بدأت شركة نوكيا بتزويد هواتفها بأحدث نظام من أندرويد وهو أندرويد 10، وذلك من أجل توفير أفضل تجربة إستخدام لهواتفها الذكية.

وهو نفس الأمر الذى بدأته فى هواتفها بمصر اليوم من خلال طرح التحديث لهواتفها، وعلى رأس القائمة يأتى هاتف Nokia 8.1، ليكون الأول من إصدارات نوكيا التى تحصل على التحديث الجديد، والذى يعمل بمعالج من نوع كوالكوم سناب دراجون 710.


تعتزم شركة nubia إطلاق أحدث هواتفها الذى يحمل إسم Red Magic 3s وهو مصمم للألعاب، حيث يحتوى على معالج قوى يؤهله للقيام بتلك المهام على أكمل وجه.

وبحسب جى إسم آرينا، يأتى Red Magic 3s بشاشة كاملة قياسها 6.65 بوصة من نوع AMOLED، ومغطاة بطبقة حماية Gorilla Glass لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.


كشفت شركة شاومى الصينية عن أحدث هواتفها الذكية للفئة المتوسطة والذى يحمل اسم Redmi 8، والذى يقدم ميزات جيدة مقارنة بسعره المعقول.

وبحسب جى إس إم آرينا، يأتى Redmi 8 بشاشة قياسها 6.22 بوصة من نوع IPS LCD بها النوتش الشهير ولكن على شكل قطرة ماء، ومغطاة بطبقة حماية Gorilla Glass لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.


تستعد شركة Essential الأمريكية لصناعة الهواتف الذكية لتقديم أغرب هاتف فى تاريخها حتى الآن، والذى يأتى بتصميم غير مألوف تمامًا، حيث يتضح طوله الكائد بينما عرضه الضئيل، لدرجة شعورك بأنه مزيفًا وليس هاتفًا ذكيًا.
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