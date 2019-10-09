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منوعات

تصميم غير مألوف.. أغرب هاتف ذكي في العالم.. صور

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:26 م
صدى البلد
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كريم جمال
تستعد شركة Essential الأمريكية لصناعة الهواتف الذكية لتقديم أغرب هاتف فى تاريخها حتى الآن، والذى يأتى بتصميم غير مألوف تمامًا، حيث يتضح طوله الكائد بينما عرضه الضئيل، لدرجة شعورك بأنه مزيفًا وليس هاتفًا ذكيًا.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، يحتوى الهاتف على معالج قوى من نوع Qualcomm Snapdragon 730، وسيعمل بأحدث نظام تشغيل من أندرويد وهو Android 10.

ويتضح من الصور للوهلة الأولى أن الجهاز عبارة عن ريموت كونترول، ولكن مع تدقيق النظر ستجد أمامك أطول هاتف ذكى قد رأيته في حياتك.

ويأتي قارئ البصمة التقليدى أسفل الكاميرا فى ظهر الهاتف، ويبدو أن الهاتف غير المعروف اسمه سيحظى بشعبية كبيرة مسبقًا، بسبب تصميمه الغريب.

ويتضح ذلك الحماس من تغريدات مبتكر نظام أندرويد آندى روبن، الذى كشف عن الصور بينما لم يُعلن أى تفاصيل عن جسم الهاتف، أو باقى المواصفات الأخرى.
تصميم غير مألوف.. أغرب هاتف ذكي في العالم.. صور
تصميم غير مألوف.. أغرب هاتف ذكي في العالم.. صور
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