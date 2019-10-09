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منوعات

nubia Red Magic 3s مصمم للألعاب.. المواصفات والسعر..صور

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:40 م
صدى البلد
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كريم جمال
تعتزم شركة nubia إطلاق أحدث هواتفها الذى يحمل إسم Red Magic 3s وهو مصمم للألعاب، حيث يحتوى على معالج قوى يؤهله للقيام بتلك المهام على أكمل وجه.

وبحسب جى إسم آرينا، يأتى Red Magic 3s بشاشة كاملة قياسها 6.65 بوصة من نوع AMOLED، ومغطاة بطبقة حماية Gorilla Glass لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.

ويمتلك Red Magic 3s معالجا قويا من نوع Snapdragon 855+ ثمانى النواة، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى، مع مستشعر بصمة تقليدى فى الخلف.

ولعشاق التصوير، سيجدون كاميرا أساسية، بدقة 48 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويعمل Red Magic 3s بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 5000 ميللى أمبير، وميزة الشحن السريع بقوة 18 وات.

يأتى الهاتف بثلاثة ألوان هى السيلفر و الأسود و الأحمر، مقابل 419 دولارا أمريكيا لنسخة 128 جيجابايت مايعادل 8 ألاف جنيه مصرى، ومقابل 600 دولار لنسخة 256 جيجابايت مايعادل 9800 جنيه.
nubia Red Magic 3s مصمم للألعاب.. المواصفات والسعر..صور
nubia Red Magic 3s مصمم للألعاب.. المواصفات والسعر..صور
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