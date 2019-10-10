ستاد القاهرة والجماهير.. مرتضى منصور يخاطب الأمن قبل لقاء جينيراسيون

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة لـ الجهات الأمنية بشأن مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019.





وطالب مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، بإقامة المباراة على ستاد القاهرة؛ من أجل تواجد الجماهير لدعم الفريق في تلك المباراة الهامة.





وأكمل مرتضى منصور أن الصربي ميشو المدير الفني للفريق يقوم حاليا بدراسة فرق مجموعة الزمالك بالبطولة الأفريقية، مشددا على أنه مدرب مميز ولديه خبرة كبيرة في الكرة الأفريقية.





وتابع مرتضى منصور أن الزمالك يسعى خلال الفترة المقبلة لإسعاد الجماهير.





وكشفت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن وقوع فريق النادي الزمالك في المجموعة الأولى حال فوزه على جينيراسيون، مع مازيمبي، زيسكو الزامبي، أول أغسطس الأنجولي.



