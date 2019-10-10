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رياضة

كان فخ.. مرتضى منصور لم أطلب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:46 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن موقفه من إمكانية تأجيل مباراة الفريق أمام الأهلي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز عقب تحديد موعد 24 أكتوبر المقبل لمباراة جينيراسيون السنغالي.

وأكد مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن طرح فكرة التأجيل ما هي إلا "فخ"، مؤكدًا أن المباراة ستقام في موعدها ولم يطالب بتأجيلها. 

وأضاف مرتضى منصور، أن الفريق مستعد لمواجهة الأهلي من الغد؛ خاصة أن الزمالك حاليًا فريق قوي لا يخشى مواجهة أي فريق في أي وقت.

وتابع مرتضى منصور، أنه لن يقبل بتأجيل أي مباراة للأهلي في الدوري الممتاز حال قرب موعدها من مباراة بالبطولة الأفريقية، قائلًا "على جثتي تأجيل ماتش للأهلي علشان أفريقيا".

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