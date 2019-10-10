مرتضى منصور: نرغب في مواجهة جينيراسيون السنغالي باستاد القاهرة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الجهات الأمنية قامت بإرسال خطاب رسمي له لسؤاله عن أي الملاعب التى يفضل إقامة مباراة إياب دور الـ 32 أمام جينيراسيون السنغالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " أن رده على خطاب الأمن جاء بضرورة إقامة المباراة على استاد القاهرة أو بتروسبورت بالإضافة لحضور عدد كبير من الجماهير، مؤكدا أن الفريق بحاجة لدعم الجماهير بشدة.



وتابع أن إسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة اخبره بان يطالب الأمن باقامة المباراة على استاد برج العرب حتى تقام في النهاية في القاهرة مثلما يحدث دائما.



وأكمل مرتضى منصور أن مسؤولي استاد القاهرة قاموا بإرسال خطاب بشأن جاهزية الاستاد لاستقبال المباراة حال موافقة الأمن على ذلك.