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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادًا لشم النسيم وعيد القيامة.. حملات تفتيشية على المعديات النيلية في المنيا

حملات رقابية على
حملات رقابية على المعديات النيلية

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بالمرور على المعديات سواء العامة أو الخاصة للاطمئنان على صلاحيتها خاصة خلال أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد نظرا للإقبال الشديد من المواطنين عليها، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، حفاظا على أرواح المواطنين.

محافظ المنيا: تكثيف الحملات التموينية للاطمئنان على جودة السلع وضبط الأسعار

المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيدي القيامة المجيد وشم النسيم

وتابع اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ملوى المراكب النيلية للتأكد من تواجد الموظفين المعنيين بها، والالتزام بالحمولة المقررة ومتابعة أعداد الركاب، وفحص رخص المراكب، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة و جاهزيتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين.

كما تفقد تاج ابو سداح رئيس مركز ابوقرقاص مرسى قرية بنى حسن الشروق، حيث تم التفتيش على اللنشات الخاصة بالوحدة المحلية و  الأهالي، والتأكد من سلامتها وتوافر وسائل الأمان بها والوقوف على مدى التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب، والتأكد من تواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسى لمتابعة الحالة العامة.

 

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