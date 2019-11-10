شبيه بـ آيفون.. جوجل تطلق هاتفا ذكيا بتقنية 5G في هذا الموعد

بدأت شركة جوجل "Google" الأمريكية، في اختبار إنتاج هاتف ذكي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وقد يكشف النقاب عن هاتف (pixel4) خلال الأسبوع القادم، كجزء من توسعها في الذي تسعى من خلاله إلى منافسة شركة آبل، وأصبحت تنافسها في تقديم هواتف تحمل علامتها التجارية وتعمل بنظام التشغيل أندرويد التابع لها، بحسب ما ذكرته صحيفة مجلة Nikkei Asian Review".



وبالإضافة إلى جانب العمل على هاتف ذكي جديد يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، والذي من المقرر الإعلان عنه خلال في حدث إطلاقها للمنتجات الجديدة، يوم 15 أكتوبر الجاري ، ستكشف عملاق البجث عن هاتواتف جديدة تدعم شبكات الجيل الرابع 4G، كما هو متوقع، وذلك إلى جانب ساعة ذكية، وحاسوب محمول أيضًا.



وتعد هذه الأجهزة عالية التقنية من العناصر الأساسية لإستراتيجية جوجل لجذب المستهلكين إلى أجهزتها ذات العلامة التجارية الخاصة، وبالتالي دمجها بشكل أوثق مع محرك البحث المعروف للشركة والبرامج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.



وقال أحد مصادر لصحيفة نيكي: “يجري بالفعل العمل على الإنتاج الضخم للهواتف، وسيكونان جاهزين للشحن بعد حدث الكشف المقرر الأسبوع المقبل"، وأضاف: “وإن جوجل تعمل أيضًا على إصدار يدعم تقنية الجيل الخامس 5G، وهو قيد الاختبار”.



وفي حال أطلقت جوجل هاتفًا ذكيًا يدعم تقنية 5G، فإنها ستكون أول شركة أمريكية تطلق هاتفًا يدعم هذه التقنية، وبذلك سوف تتفوق على الشركات الرائدة في هذا المجال مثل آبل، وسامسونج وهواوي التى لم تطرح بعد أي هواتف تدعم شبكات الجيل الخامس.



ولا تخفي جوجل هدفها في الانتقال إلى سوق الأجهزة الذكية، إذ إن نظام أندرويد يهمين على سوق الهواتف الذكية بالإضافة إلى محرك البحث الخاص بها، وخدماتها الأخرى التى تعد الأكثر انتشارًا واستخدامًا حول العالم، مثل جي ميل وتمتلك الشركة سيولة تقدر بأكثر من 117 مليار دولار نقدًا، مقارنةً بآبل التي تبلغ سيولتها 102 مليار دولار.