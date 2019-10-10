Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بـ عائد يومى تراكمى.. تعرف على مزايا صندوق استثمار جمان من البنك العربي الإفريقي

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:44 ص
البنك العربي الإفريقي
البنك العربي الإفريقي
Advertisements
أحمد عبد القوى - مـيـــس رضــا
يقدم البنك العربي الإفريقي لعملائه خدمة صندوق استثمار جمان ذو العائد اليومي التراكمي (بالجنيه المصري)، هو أداة استثمارية آمنة وذات سيولة عالية تستثمر في مجموعة من أدوات سوق النقد على المدى القصير، والتي تشمل السندات الحكومية، سندات الشركات، وأذون الخزانة والودائع المصرفية.

وحسب اشتراطات الصندوق فإنه لا يجوز للصندوق أن يستثمر إلا في أدوات سوق النقد التي لا تزيد اجالها عن 13 شهرًا، ولا يجوز أن يتجاوز متوسط مدتها عن 5 أشهر.

مزايا الصندوق:

تحقيق نمو فى رأس المال مع الحد من تقلبات السوق.
يمثل بديلا مغريا للحسابات الجارية وحسابات التوفير، كما أنه يجمع بين مرونة الحساب الجاري مع مزايا حسابات التوفير.
وسيلة مثالية للاستثمار القصير المدى.
أداة استثمار مرتفعة السيولة.
تقلل من نسبة المخاطرة من خلال الاستثمار في أدوات سوق المال السائلة والقصيرة الأجل.
توفر عوائد أعلى مع مرور الوقت نظرًا للقيمة التراكمية التي تتمتع بها العوائد اليومية.
تسمح بالشراء والبيع اليومي بدون رسوم.

إجراءات الاكتتاب والاسترداد فى الصندوق:
يتم شراء واسترداد الوثائق من خلال جميع فروع البنك العربي الإفريقي الدولي.
يتم شراء واسترداد الوثائق يوميًا حتى الساعة 1 ظهرًا.
الحد الأدنى للشراء 100 وثيقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك العربي الإفريقي الدولي يشارك في أكبر عمليات التوريق بمصر

تعرف على الحد الأدنى لفتح حساب بـ ٢٥ بنكا

ترشيحاتنا

كان فخ.. مرتضى منصور لم أطلب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

خالد الغندور: كهربا لا يحق له اللعب للنادي الأهلي بالبطاقة المؤقتة

برنامج حفل تسلم الأهلي لـ درع الدوري.. اقرأ التفاصيل

رجاء خاص.. أحمد مرتضى يوجه رسالة لـ مسئولي الأهلي

المرصد السوري: مقتل وإصابة 55 عنصرا في المواجهات بين القوات التركية وقسد

الأرصاد تكشف مفاجأة عن الأحوال الجوية.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال المقطع .. يارا تتألق عبر إنستجرام

زي الفراشة .. شاهد إطلالة هيفاء وهبي تشعل إنستجرام

مين أحلى ؟.. شاهد إطلالات النجمات فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى .. صور