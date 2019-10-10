بـ عائد يومى تراكمى.. تعرف على مزايا صندوق استثمار جمان من البنك العربي الإفريقي

يقدم البنك العربي الإفريقي لعملائه خدمة صندوق استثمار جمان ذو العائد اليومي التراكمي (بالجنيه المصري)، هو أداة استثمارية آمنة وذات سيولة عالية تستثمر في مجموعة من أدوات سوق النقد على المدى القصير، والتي تشمل السندات الحكومية، سندات الشركات، وأذون الخزانة والودائع المصرفية.



وحسب اشتراطات الصندوق فإنه لا يجوز للصندوق أن يستثمر إلا في أدوات سوق النقد التي لا تزيد اجالها عن 13 شهرًا، ولا يجوز أن يتجاوز متوسط مدتها عن 5 أشهر.



مزايا الصندوق:



تحقيق نمو فى رأس المال مع الحد من تقلبات السوق.

يمثل بديلا مغريا للحسابات الجارية وحسابات التوفير، كما أنه يجمع بين مرونة الحساب الجاري مع مزايا حسابات التوفير.

وسيلة مثالية للاستثمار القصير المدى.

أداة استثمار مرتفعة السيولة.

تقلل من نسبة المخاطرة من خلال الاستثمار في أدوات سوق المال السائلة والقصيرة الأجل.

توفر عوائد أعلى مع مرور الوقت نظرًا للقيمة التراكمية التي تتمتع بها العوائد اليومية.

تسمح بالشراء والبيع اليومي بدون رسوم.



إجراءات الاكتتاب والاسترداد فى الصندوق:

يتم شراء واسترداد الوثائق من خلال جميع فروع البنك العربي الإفريقي الدولي.

يتم شراء واسترداد الوثائق يوميًا حتى الساعة 1 ظهرًا.

الحد الأدنى للشراء 100 وثيقة.

