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رياضة

قرار مفاجئ لـ حسام البدري عن تشكيل منتخب مصر أمام بتسوانا.. تعرف عليه

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:25 ص
حسام البدري
حسام البدري
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نور عادل
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، على الدفع بالوجوه الجديدة في مواجهة بتسوانا الودية المقبلة يوم 14 اكتوبر.

وقرر حسام البدري ان يدفع باللاعبين الجدد على منتخب مصر من اجل تجربتهم بشكل فعلي في تلك المباراة المرتقبة.

يُذكر أن المعسكر الحالي لمنتخب مصر يتخلله مواجهة بتسوانا وديا على ملعب ستاد القاهرة، يوم 14 من أكتوبر الجاري، في إطار الاستعداد لمواجهة كل من كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.
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