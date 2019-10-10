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فن

حلو بزيادة.. هيدى كرم تشعل إنسجرام وسط البحر

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:04 ص
هيدى كرم
هيدى كرم
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منار نور
نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيدي كرم وسط البحر بإطلالة ناعمة، حيث اعتمدت فى إطلالتها على كاش مايوه أبيض فى أسود وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.

وتفاعل عدد كبير من محبى الفنانة هيدى كرم مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالى:  "الجونه خسرتك" _ "الفاتنه" _ " لا كده الحلو بزيادة" _ "القمر منور".


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