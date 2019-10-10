الفلبين: ضبط 542 عاملًا أجنبيًا لتورطهم في عمليات احتيال إلكتروني

أعلنت الشرطة وسلطات الهجرة في الفلبين، القبض على 542 أجنبيًا يعملون بشكل غير شرعي للاشتباه في تورطهم في عمليات احتيال إلكتروني ، وذلك في حملة شنتها الأجهزة الأمنية هي الأكبر هذا العام.



وقال المسؤول بالشرطة الميجور جنرال جيليرمو لورينزو - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس: "إن الحكومة الصينية وفرت معلومات للجانب الفلبيني أدت إلى القبض على أكثر من 400 صيني وعمال آخرين من "ميانمار - ماليزيا - فيتنام - تايوان - إندونيسيا".



من جهته قال مفوض الهجرة جيمي مورينتي: "إنه تم القبض على المشتبهين ليلًا في مداهمة على مقر شركة بالعاصمة "مانيلا"، موضحًا أن المشتبهين خدعوا أشخاص وابتزوهم - غالبًا في الصين - لإرسال الأموال لهم.



يُذكر أن عمليات القبض ترفع عدد الأجانب المضبوطين إلى 1500 شخص، ويواجه المضبوطين قرار الترحيل إذا ثبت مخالفتهم لقوانين الهجرة أو سجنهم في الفلبين إذا ما ثبتت إدانتهم في جرائم.