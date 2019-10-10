باحث: المؤشر الاقتصادى لمصر بدأ فى التحسن.. فيديو

قال الدكتور كريم العمدة، الباحث المتخصص فى الشأن الإقتصادى، إن تقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي قد ذكرت أن مصر حصلت على المركز الـ 63 عالميا من 141 دولة هذه الفترة، بعدما كانت بالمركز الـ 118 منذ ثلاث سنوات.



وأضاف "العمدة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن مصر بدأت أن تتحسن بشكل تدريجي الخاص بالمؤشر الإقتصادى هذه الفترة، موضحا أن كل مؤشر يوجد له العديد من المؤشرات الأخرى، وبالتالى فإن مصر حققت التقدم فى أغلب تلك المؤشرات.



وأضاف الدكتور كريم العمدة، أن تقرير التنافسية العالمية يعتبر من التقارير الذى يوجد بها مستثمرين يأخذوا باعتبار من أجل الإستثمار فى الدول، لافتا إلى أنه سينعكس على الإستثمار فى مصر، مؤكدا أن أخر ثلاث سنوات قد حققت أعلى الإستثمارات بقارة إفريقيا.



وأكد أن المؤشرات والتقارير الدولية لها الجانب الأكبر فى دعم الإقتصاد والصناعة فى مصر، مشيرا إلى أن الإجراءات التى تقوم بها الدولة الخاصة بالنظام المالي والتحول الرقمي من أجل الإهتمام بهم، حيث ينعكس على دعم الإستثمار، بالإضافة إلى تقدمها فى الإطار القانونى والخدمات الحكومية وحل الانبعاثات الاستثمارية وحماية الحقوق الملكية الفكرية.

