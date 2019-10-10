Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحث: المؤشر الاقتصادى لمصر بدأ فى التحسن.. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:43 م
صدى البلد
Advertisements
توك شو
قال الدكتور كريم العمدة، الباحث المتخصص فى الشأن الإقتصادى، إن تقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي قد ذكرت أن مصر حصلت على المركز الـ 63 عالميا من 141 دولة هذه الفترة، بعدما كانت بالمركز الـ 118 منذ ثلاث سنوات.

وأضاف "العمدة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن مصر بدأت أن تتحسن بشكل تدريجي الخاص بالمؤشر الإقتصادى هذه الفترة، موضحا أن كل مؤشر يوجد له العديد من المؤشرات الأخرى، وبالتالى فإن مصر حققت التقدم فى أغلب تلك المؤشرات.

وأضاف الدكتور كريم العمدة، أن تقرير التنافسية العالمية يعتبر من التقارير الذى يوجد بها مستثمرين يأخذوا باعتبار من أجل الإستثمار فى الدول، لافتا إلى أنه سينعكس على الإستثمار فى مصر، مؤكدا أن أخر ثلاث سنوات قد حققت أعلى الإستثمارات بقارة إفريقيا.

وأكد أن المؤشرات والتقارير الدولية لها الجانب الأكبر فى دعم الإقتصاد والصناعة فى مصر، مشيرا إلى أن الإجراءات التى تقوم بها الدولة الخاصة بالنظام المالي والتحول الرقمي من أجل الإهتمام بهم، حيث ينعكس على دعم الإستثمار، بالإضافة إلى تقدمها فى الإطار القانونى والخدمات الحكومية وحل الانبعاثات الاستثمارية وحماية الحقوق الملكية الفكرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تتقدم في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019

أستاذ اقتصاد سياسي: القضاء على فيروس سي من عوامل تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري..فيديو

مؤشر التنافسية العالمية.. مصر تقدمت 11 مركزا وأصبحت الـ 93 خلال 2019.. البنية التحتية وحجم السوق أفضل الركائز المتقدمة وتراجع تكنولوجيا المعلومات

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يكشف حقيقة تغريم الجبلاية 5 آلاف دولار بسبب الزمالك

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

ما هو أفضل الذكر في آخر الليل والنهار؟

السنة القبلية والبعدية في الصلاة.. تعرف على فضل المواظبة عليها

فشل في اغتصابها.. طالب ثانوي يقتل ربة منزل

هل الغسل يجزئ عن الوضوء.. تعرف على الشرط الوحيد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب