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أخبار البلد

مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:45 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
عُقد اليوم، الخميس، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الهامة.

في بداية الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة للشعب المصرى العظيم، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وللقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مجددًا التأكيد على أن قواتنا المسلحة ستظل دومًا هى درع الوطن وسيفه، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الدعم الكامل الذى تلقاه قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، من جانب جميع أبناء الشعب المصرى، فى حربهم ضد الإرهاب الغاشم.

وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرًا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، إنما يؤكد على أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية، كان لابد منها فى هذا التوقيت، وأننا نسير على الطريق الصحيح، لبناء دولة قوية اقتصاديًا تجذب المزيد من الاستثمارات إليها، وتعظم من قيمة الإمكانيات المتاحة لديها فى مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5.6%، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، كما انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 7.5%، وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية، التى تتيح المزيد من فرص العمل الجديدة، هذا إلى جانب الحرص على دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن النتائج الاقتصادية الإيجابية تضمنت أيضًا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ 45.12 مليار دولار، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري، كما شهدت إيرادات السياحة ارتفاعًا ملحوظًا.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أهمية التواصل المستمر والتنسيق المتكامل مع مجلس النواب، وحضور الوزراء لجلسات المجلس لمتابعة مختلف الموضوعات المعروضة خلالها، بما يسهم في العمل على حل أي مشكلات تواجه أعضاء مجلس النواب ودوائرهم، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
مدبولي للوزراء: جلسات البرلمان مهمة ويجب حضورها من أجل المواطنين
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