Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الرائعون يتركون آثارًا رائعة.. ليلى علوى تنعى شوقى الماجرى

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:18 م
ليلى علوى
ليلى علوى
Advertisements
منار نور
نعت الفنانة ليلى علوى المخرج التونسي شوقي الماجري، الذى رحل عن عالمنا عمر يناهز الـ47 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

ونشرت " ليلى علوى " صورة للمخرج شوقى الماجرى من خلال حسابها الشخصى انستجرام قائلة: " الرائعون يتركون آثارًا رائعة .. في عمل واحد تشاركناه (نابليون والمحروسة) لمست صدقه وموهبته واحتفاء كبير واهتمام مخلص بكل تفاصيل فنُه وفنانيه .. نودع مخرجًا كبيرًا وصديقًا لا يتكرر .. الرحمة لروح الرائع الذي صدمنا رحيله المبكر المخرج التونسي الصديق شوقي الماجري ".

وللمخرج شوقي الماجري 14 عملًا فنيًا، أكثرها من الدراما، وأبرز هذه الأعمال مسلسل «أسمهان» الذي جسد حياة الممثلة الراحلة، وأدت بطولته الفنانة السورية سولاف فواخرجي عام 2008.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة شوقي الماجري مخرج مسلسل أسمهان عن عمر 47 عاما

تزوج صبا مبارك.. كل ما تريد معرفته عن المخرج الراحل شوقي الماجري

وفاء الكيلانى تنعى شوقى الماجرى بكلمات مؤثرة

الإنسان الراقي .. ظافر عايدين ينعى شوقى الماجرى بكلمات موثرة

خسارة كبيرة.. سلافة معمار تنعى المخرج الراحل شوقي الماجري

قاس ومؤلم وصعب تصديقه.. كندة علوش تنعى شوقى الماجري بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

أول تعليق من فايلر مدرب الأهلي علي قرعة دوري ابطال افريقيا

اشترى آيفون جديد بـ 1650 جنيها.. تعرف على السر

ربطه فى سيارة وجره.. سحل عمدة على يد 11 شخصا لهذا السبب

الثعلب الماكر.. السادات يستعيد سيناء من إسرائيل مقابل أوراق فارغة.. وباع لهم الوهم في اتفاقية السلام.. تقرير

حكم الشك في خروج البول بعد الطهارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب