الرائعون يتركون آثارًا رائعة.. ليلى علوى تنعى شوقى الماجرى

نعت الفنانة ليلى علوى المخرج التونسي شوقي الماجري، الذى رحل عن عالمنا عمر يناهز الـ47 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.



ونشرت " ليلى علوى " صورة للمخرج شوقى الماجرى من خلال حسابها الشخصى انستجرام قائلة: " الرائعون يتركون آثارًا رائعة .. في عمل واحد تشاركناه (نابليون والمحروسة) لمست صدقه وموهبته واحتفاء كبير واهتمام مخلص بكل تفاصيل فنُه وفنانيه .. نودع مخرجًا كبيرًا وصديقًا لا يتكرر .. الرحمة لروح الرائع الذي صدمنا رحيله المبكر المخرج التونسي الصديق شوقي الماجري ".



وللمخرج شوقي الماجري 14 عملًا فنيًا، أكثرها من الدراما، وأبرز هذه الأعمال مسلسل «أسمهان» الذي جسد حياة الممثلة الراحلة، وأدت بطولته الفنانة السورية سولاف فواخرجي عام 2008.