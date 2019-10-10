Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لكبار السن .. فوائد غير متوقعة لتناول البروتين

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:30 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأه
هناك أنظمة غذائية عديدة ينصح بها الأطباء لكبار السن، كما يوجد عناصر معينة يجب توافرها في أي نظام غذائي مهما أختلف، نظرًا لأهميته وفاعليته في تحسين الصحة العامة خاصة لكبار السن، أهم تلك العناصر هو " البروتين " ومن حسن الحظ أنه يمكن الحصول على البروتين من أطعمة عديدة مثل اللحوم و البيض وبعض الخضراوات.

أشار موقع " healthline" إلى دراسة تؤكد أن زيادة كمية البروتين اليومية، يمكن أن تساعد كبار السن على الحفاظ على القدرة على القيام بالأنشطة اليومية، بالإضافة إلى منع مخاطر العجز والشيخوخة، كما وجدت الدراسة أن تناول المزيد من البروتين يمكن أن يؤخر خطر الإعاقة التي يمكن أن تعيقهم في أداء الأنشطة اليومية والتدبير المنزلي بشكل مستقل.

وأشار الباحثون إلى معلومات تؤكد أن البالغين الأكبر سنًا يميلون إلى تناول كمية أقل من البروتين مقارنة بالشباب الأصغر سنًا، وذلك بسبب الصحة السيئة وانخفاض النشاط البدني والتغيرات في الفم والأسنان.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا المزيد من البروتين كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض الشيخوخة بالمقارنة مع الأشخاص الذين تناولوا كميات أقل من البروتين، كما أوصى الباحثون بأن يسعى كبار السن إلى تناول حوالي 1-1.2 جرام من البروتين لكل 2.2 كيلو من وزن الجسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الزمالك يكتسح الأهلي بهدفين دون رد ويتصدر دوري الناشئين

مي عمر تثير الجدل بـ قبلة لزوجها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.. فيديو

وزير الخارجية التركي: ماكرون يريد تقسيم سوريا.. وسنرد على أمريكا في هذه الحالة

تسبب مرضا خطيرا.. احذري الشموع المعطرة والبخور

جمال بلماضي يصدم محمد صلاح فى المنافسة على لقب أفضل لاعب فى أفريقيا

رجاء الجداوي: كنت هعنس لولا نبيلة عبيد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شابان أمريكيان يعذبان تمساحًا ويجبراه على شرب الكحول

توقف عن تناوله فورا.. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام

ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد