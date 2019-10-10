لكبار السن .. فوائد غير متوقعة لتناول البروتين

هناك أنظمة غذائية عديدة ينصح بها الأطباء لكبار السن، كما يوجد عناصر معينة يجب توافرها في أي نظام غذائي مهما أختلف، نظرًا لأهميته وفاعليته في تحسين الصحة العامة خاصة لكبار السن، أهم تلك العناصر هو " البروتين " ومن حسن الحظ أنه يمكن الحصول على البروتين من أطعمة عديدة مثل اللحوم و البيض وبعض الخضراوات.



أشار موقع " healthline" إلى دراسة تؤكد أن زيادة كمية البروتين اليومية، يمكن أن تساعد كبار السن على الحفاظ على القدرة على القيام بالأنشطة اليومية، بالإضافة إلى منع مخاطر العجز والشيخوخة، كما وجدت الدراسة أن تناول المزيد من البروتين يمكن أن يؤخر خطر الإعاقة التي يمكن أن تعيقهم في أداء الأنشطة اليومية والتدبير المنزلي بشكل مستقل.



وأشار الباحثون إلى معلومات تؤكد أن البالغين الأكبر سنًا يميلون إلى تناول كمية أقل من البروتين مقارنة بالشباب الأصغر سنًا، وذلك بسبب الصحة السيئة وانخفاض النشاط البدني والتغيرات في الفم والأسنان.



وأظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا المزيد من البروتين كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض الشيخوخة بالمقارنة مع الأشخاص الذين تناولوا كميات أقل من البروتين، كما أوصى الباحثون بأن يسعى كبار السن إلى تناول حوالي 1-1.2 جرام من البروتين لكل 2.2 كيلو من وزن الجسم.

