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فن

مخرج خسر والده بسبب محمد فاضل

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:11 م
محمد فاضل
محمد فاضل
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أحمد إبراهيم - شيري نبيل
قال المخرج أشرف فايق، إنه خسر والده وهو مخرج في التليفزيون المصرى بسبب تعاونه مع المخرج محمد فاضل.

وأوضح أشرف فايق خلال ندوة تكريم المخرج محمد فاضل في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط قائلا: خسرت والدى وتركت المنزل في سن صغيرة بسبب إصراري على التعاون مع محمد فاضل وليس والدى وهو الأمر الذي أغضب مني والدى الذى كان يراه ليس له مستقبل كونه خريج كلية الزراعة.

يذكر أنه تم تكريم المخرج محمد فاضل في حفل الافتتاح المهرجان وكرم أيضا الفنان محمود قابيل والفنانة نبيلة عبيد.
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