متظاهرو التغير المناخي يعتلون أسطح مطار لندن.. فيديو وصور

اعتلى محتجون وناشطون بيئيون أسطح مطار لندن شرقي العاصمة البريطانية، في إطار التظاهرات المناخية التى دخلت يومها الرابع بشكل متواصل في بريطانيا، وعلق المحتجون فوق سطح المطار لافتة مكتوب عليها "كوكبنا الهش يحتضر".



وقد حذر النشطاء، حسب صحيفة مترو البريطانية، من أنهم سيتبعون أسلوب مظاهرات هونج كونج وسيحتلون مطار شرق لندن، حيث تمركزت الشرطة بأعداد كبيرة أمام المطار، وجلس المتظاهرون أمام المطار رافعين شعارات منددة بالتغيرات المناخية، وعدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية البيئة.



وكانت الشرطة قد ألقت القبض على عدد من المتظاهرين من بينهم امرأة. وتم استدعاء مئات من رجال الشرطة من جميع أنحاء إنجلترا وويلز لمساعدة شرطة العاطمة في تأمين التظاهرات.



