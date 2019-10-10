Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

متظاهرو التغير المناخي يعتلون أسطح مطار لندن.. فيديو وصور

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:48 م
متظاهرو المناخ يعتلون
متظاهرو المناخ يعتلون أسطح مطار لندن
Advertisements
قسم الخارجي
اعتلى محتجون وناشطون بيئيون أسطح مطار لندن شرقي العاصمة البريطانية، في إطار التظاهرات المناخية التى دخلت يومها الرابع بشكل متواصل في بريطانيا، وعلق المحتجون فوق سطح المطار لافتة مكتوب عليها "كوكبنا الهش يحتضر".

وقد حذر النشطاء، حسب صحيفة مترو البريطانية، من أنهم سيتبعون أسلوب مظاهرات هونج كونج وسيحتلون مطار شرق لندن، حيث تمركزت الشرطة بأعداد كبيرة أمام المطار، وجلس المتظاهرون أمام المطار رافعين شعارات منددة بالتغيرات المناخية، وعدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية البيئة.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على عدد من المتظاهرين من بينهم امرأة. وتم استدعاء مئات من رجال الشرطة من جميع أنحاء إنجلترا وويلز لمساعدة شرطة العاطمة في تأمين التظاهرات.

متظاهرو التغير المناخي يعتلون أسطح مطار لندن.. فيديو وصور
متظاهرو التغير المناخي يعتلون أسطح مطار لندن.. فيديو وصور
متظاهرو التغير المناخي يعتلون أسطح مطار لندن.. فيديو وصور
متظاهرو التغير المناخي يعتلون أسطح مطار لندن.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. متظاهرون يحاولون قطع الطريق عن مطار هونج كونج الدولي

بإستخدام الدم.. نشطاء بيئيون يحتجون بطريقة غريبة في بريطانيا.. فيديو وصور

خطة متظاهري هونج كونج لاحتلال المطار.. وتحرك عاجل للشرطة

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من الأهلي لحماية ناشئه الملقب بالفيراري

ناس بتموت معاهم حياتك.. أحمد سعد يوجه رسالة غامضة لجمهوره

ربطه فى سيارة وجره.. سحل عمدة على يد 11 شخصا لهذا السبب

تركى آل الشيخ يعلن مفاجأة لجمهور مصر.. شاهد

هل توجد أعمال سحر للتفرقة بين الأزواج.. الإفتاء ترد

الزمالك جوز أمك؟.. مرتضى منصور يفتح النار على الاتحاد الأفريقي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب