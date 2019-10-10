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أخبار العالم

سنضرب تركيا بكل قوة.. ترامب يكشر عن أنيابة ويصعد تهديده لـ أنقرة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:54 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أحمد محرم
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، جدد فيها تهديده لتركيا بعواقب وخيمة جراء عدوانها على الشمال السوري.

وكتب ترامب في تغريدته "تركيا خططت طويلا لمهاجمة الأكراد. إنهم يتقاتلون دائمًا. ليس لدينا أي جنود أو قوات قرب منطقة الهجوم. إنني أحاول إنهاء هذه الحروب التي لا تنتهي وأتحدث مع الطرفين".

وأضاف ترامب "البعض يريدوننا أن نرسل عشرات الآلاف من الجنود إلى المنطقة وإشعال حرب جديدة. تركيا عضو في حلف الناتو. وهناك آخرون يقولون ابقوا خارجًا ودعوا الأكراد يخوضون معركتهم (حتى مع دعمنا المالي لهم). وأنا أنقول إننا سنضرب تركيا بكل قوة ماليًا وبالعقوبات إذا لم تضبط تصرفاتها. أنا أراقب الموقف عن كثب".

وكان الرئيس التركي قد أعلن، أمس الأربعاء، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم داعش.

وبدأت تركيا الهجوم أمس الأربعاء على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا بعدما انسحبت القوات الأمريكية من جزء من منطقة الحدود، فاتحة بذلك مرحلة خطيرة جديدة في الصراع السوري المستمر منذ يربوا على ثمانية أعوام.

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية آلافا من مقاتلي داعش في السجون وعشرات الآلاف من أقاربهم في مخيمات، وكثير منهم أجانب. وألحقت قوات سوريا الديمقراطية الهزيمة بجهاديين في مساحات شاسعة في شمال وشرق سوريا بدعم أمريكي يشكل قوات برية وقوة جوية.
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