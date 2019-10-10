البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية توفر 1500 فرصة استثمارية





لافتا ان هذه البوابة تسهل علي المستثمرين حجز الاراضي كما انها تضمن الشفافية امام الجميع في طرحها بالاضافة الي اختيار الصناعات التي ستقام عليها لزيادة الصادرات وتقليل الواردات.



واضاف وزير الاسكان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بمقر مجلس الوزراء ان هناك ٧ مجتمعات عمرانية تشارك في هذه البوابة الالكترونية للخريطة الاستثمارية بمعدل ٤,٨ مليون متر مربع داخل الخريطة الاستثمارية و بما يمثل ١٥٠٠ فرصة استثمارية.



قال وزير الاسكان اننا بذلنا مجهودا كبيرا لإصدار البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الاستثمارية والصناعية.