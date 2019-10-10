Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية توفر 1500 فرصة استثمارية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:33 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
قال وزير الاسكان اننا بذلنا مجهودا كبيرا لإصدار البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الاستثمارية والصناعية.

لافتا ان هذه البوابة تسهل علي المستثمرين حجز الاراضي كما انها تضمن الشفافية امام الجميع في طرحها بالاضافة الي اختيار الصناعات التي ستقام عليها لزيادة الصادرات وتقليل الواردات.

واضاف وزير الاسكان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بمقر مجلس الوزراء ان هناك ٧ مجتمعات عمرانية تشارك في هذه البوابة الالكترونية للخريطة الاستثمارية بمعدل ٤,٨ مليون متر مربع داخل الخريطة الاستثمارية و بما يمثل ١٥٠٠ فرصة استثمارية.
البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية توفر 1500 فرصة استثمارية
البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية توفر 1500 فرصة استثمارية
البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية توفر 1500 فرصة استثمارية
البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية توفر 1500 فرصة استثمارية
البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية توفر 1500 فرصة استثمارية
البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية توفر 1500 فرصة استثمارية
البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية توفر 1500 فرصة استثمارية
البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية توفر 1500 فرصة استثمارية
البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية توفر 1500 فرصة استثمارية
البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية توفر 1500 فرصة استثمارية
البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية توفر 1500 فرصة استثمارية
البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية توفر 1500 فرصة استثمارية
البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية توفر 1500 فرصة استثمارية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة

الرئيس يستعرض الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصناعة في مصر .. إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة في سبتمبر .. ومدبولي: التوسع في ترخيص المناطق الصناعية ذات الطلب العالمي

5 معلومات عن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة .. تعرف عليها

برلماني: البوابة الحكومية الالكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية تسهل على المستثمرين

إطلاق بوابة حكومية الكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. نواب: ستسهم في إحداث شفافية بالمناقصات.. تساعد المستثمرين في الاطلاع على القوانين المنظمة

بعد إعلان الحكومة تخصيصها إلكترونيا.. خطوات الحصول على قطعة أرض صناعية

ترشيحاتنا

شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

بالفيديو.. طالبات يرددن أغنية "يا أنا يا مفيش أصلي ماعنديش في الثانوي هزار"

علي جمعة يصحح اعتقادا خاطئا لدى بعض المصلين إذا انتقض وضوؤهم في الصلاة.. فيديو

زي الفراشة .. شاهد إطلالة هيفاء وهبي تشعل إنستجرام

أغربها النوم أمام التليفزيون.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب السرطان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن المظاهر.. شقيقتا كيم كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا

أغربها النوم أمام التليفزيون.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب السرطان

شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس